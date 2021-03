“Grazie per esserti innamorato di Occa”: l’ultimo saluto a don Calandri

L’ultimo saluto ad un parroco “innamorato” della sua gente.

In tanti, nella piazza di Occa – frazione di Envie – e nel rispetto delle norme anti-Covid, hanno voluto dare l’ultimo saluto a don Adriano Calandri, il parroco 83enne morto nei giorni scorsi, dopo esser risultato positivo al Covid. Per oltre 28 anni è stato parroco della frazione.

Una Comunità, come ha ricordato il vescovo di Saluzzo, Monsignor Cristiano Bodo, alla quale don Calandri era fortemente affezionato: “ne è stato ricambiato proprio nel momento del bisogno e della difficoltà”.

Don Oreste Franco, vicario episcopale per il Clero, ha ripercorso tutte le tappe della missione sacerdotale di don Adriano. Il vescovo ne ha inoltre ricordato la figura di “economo preciso, che ha cercato di aiutare tutte le realtà della Diocesi”.

Poi è stata la volta di Roberto Mellano, sindaco di Envie, che ha voluto ricordate, con profonda commozione, la figura di don Calandri: “Per me è stato un prezioso consigliere, sempre propositivo”. E del sindaco di Busca, Marco Gallo, nipote di don Adriano, che ha voluto ringraziare la comunità di Occa, a nome della famiglia.

Valeria Ferrero, a nome della casa di riposo, lo ha ricordato con un aneddoto di un anno fa: era il 7 marzo, giorno del suo 82simo compleanno, e alla notizia della chiusura della strutture causa Covid, don Adriano aveva scelto di uscire, per tornare a vivere (con una badante) nella sua amata canonica di Occa,

Davide Miretti lo ho salutato a nome dei tanti parrocchiani: “Grazie, don Adriano, per esserti innamorato di Occa e per aver sempre cercato di fare più belle la chiesa e le cappelle”.

Ultimi, ma non certo per ordine di importanza, Natale Civallero per il gruppo Alpini e la cantoria, che hanno ricordato il forte attaccamento di don Calandri alle due realtà. Il parroco, infatti, ha sempre presenziato a tutte le attività, cerimonie e ricorrenze delle Penne Nere. Così come è stato vicino alla cantoria parrocchiale, supportandola fino all’acquisto dell'organo nuovo, a fine 2018 per rendere più belle le celebrazioni.