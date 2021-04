Incendio nei boschi di Castino, diverse squadre dei vigili del fuoco coinvolte

Intervento in corso di diverse squadre dei vigili del fuoco di Alba, Santo Stefano Belbo e Asti con l'aiuto del mezzo aereo proveniente da Torino questo pomeriggio, mercoledì 31 marzo.

L'intervento si è reso necessario per spegnere un incendio nei boschi di Castino.

Non si conosce al momento la quantità di patrimonio boschivo andato a fuoco. Ma dalle prime informazioni non sarebbe di ampia entità, così come non sarebbero state coinvolte dall'incendio abitazioni o persone.

Le squadre sono ancora sul posto. In loco dalle 17,30.