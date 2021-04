Morto a 49 anni per un'infezione l'avvocato fossanese Paolo Rocca

E' morto a 49 anni Paolo Rocca, avvocato fossanese che per anni aveva esercitato a Cuneo.

E' deceduto all'ospedale Molinette di Torino, dove da settimane era ricoverato per un'infezione che i medici non sono purtroppo riusciti a curare. Era molto conosciuto e stimato, sia professionalmente che come persona. Lo si vedeva spesso nei pressi del tribunale di Cuneo, pronto ad andare in udienza.

Rocca lascia la madre Renata, parenti e amici. Il Rosario sarà recitato stasera alle 19.30 nella parrocchia di San Bernardo, a Fossano, dove domani 1° aprile, alle 15.30, si svolgerà il rito funebre.