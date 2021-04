BBBELL: al via la nuova campagna pubblicitaria dedicata alle imprese dal claim “Fuori dal guscio”

Al via la nuova campagna pubblicitaria rivolta al mondo business di BBBell, azienda di telecomunicazioni leader nel Nord Ovest, specializzata in connettività wireless e fibra.

Firmata da Barabino & Partners, che ne ha curato anche la pianificazione e che segue da oltre otto anni la comunicazione integrata dell’azienda, ha una durata di circa un mese e si sviluppa in maniera capillare sulle principali testate locali online liguri e piemontesi, sui canali social, sulle più importanti testate economiche-finanziare e sulle riviste specializzate per poter raggiungere, anche in tempi diversi, target differenziati e allargati a tutti i territori coperti dal servizio BBBell.

La campagna adv dedicata al pubblico delle imprese, con l’headline “fuori dal guscio”, fa leva sull’opportunità che BBBell offre a tutte le aziende, dalle più piccole a quelle di grandi dimensioni, di ricevere una consulenza personalizzata, oltre che gratuita, per individuare i servizi digitali (centralini virtuali, servizi cloud, soluzioni smartworking, etc.) e la connettività più adatti alle singole esigenze. L’immagine iconica di un razzo che rompe un guscio d’uovo per proiettarsi verso l’alto sintetizza la mission di BBBell che vuole supportare le aziende nel proprio percorso di crescita, con la finalità di far “decollare” il business.

Il messaggio diventa ancora più diretto e immediato con il testo che accompagna l’offerta economica “Tutto quello che ti serve solo quello che ti serve”, per sottolineare la modularità e flessibilità delle proposte BBBell che sono in grado di adattarsi completamente alle necessità individuali attraverso step progettuali sostenibili.

Questa campagna adv rivolta alle imprese, che segue di qualche giorno quella dedicata al mondo privati avviata nel primo trimestre dell’anno, ha la finalità di raggiungere le realtà imprenditoriali dei territori liguri e piemontesi impegnate nella difficile sfida di ripresa a causa dell’emergenza Covid.