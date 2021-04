Lucifer è ufficiale la quinta serie su Netflix

La notizia di una seconda parte della quinta serie di Lucifer non era ufficiale, ma adesso possiamo dirvi con certezza che ci sarà la continuazione della serie di Lucifer. anche dall'applicazione di Netflix si evince ciò.

Il debutto della prima parte della quinta stagione di Lucifer è avvenuto mesi fa, ma cosa ci aspetta nella seconda parte? Siamo certi che sarà un successo!

Lucifer 5 serie notizie

Andiamo un po' indietro nel tempo. La quarta serie infernale di Lucifer è stata caricata su Netflix l'8 Maggio 2019 e da subito ha riscosso grande successo. Guardandola i fan fin da subito chiedevano informazioni per la quinta serie, sembrava lontano il sogno ma invece non lo è. La quinta serie è stata realtà, e come saprete Lucifer nasce come show dello streaming americano Fox. Il quale infatti ha curato le prime 3 stagioni.

Intorno fine maggio 2018 quando ancora Lucifer non era passato in diverse piattaforme streaming, si era annunciata la cancellazione, creando il panico fra i fan della saga. Arrabbiati gli accaniti sostenitori si sono riversati sui social. Sostenuti anche da attori e altri ideatori di Lucifer sono riusciti a convertire la decisione. Alla fine Netflix si è fatto avanti per salvare Lucifer.

Netflix carpendo l’ampio bacino di spettatori affezionati al prodotto, ha deciso di investire senza ombra di dubbio il riscontro è stato un successo.

In fin dei conti un colosso del genere non avrebbe investito in qualcosa dove non vedeva successo e ad oggi infatti la saga è ancora visibile su Netflix.

La quinta stagione doveva anche essere l’ultima, ma non è più cosi, dato che già il colosso dello streaming ha annunciato che ci sarà anche un sesto capitolo.

Quando sarà trasmessa la seconda parte della quinta serie di Lucifer?

Possiamo finalmente dire quando esce la seconda parte della quinta serie di Lucifer. Il nostro buon Lucifero tornerà negli schermi a fine maggio, per la precisione si vocifera il 28 maggio 2021. Anche nei canali social è stata confermata che l’uscita è prevista per tale data, con l’inizio delle riprese che è avvenuto il 24 Settembre 2020 con alcuni rallentamenti causa Coronavirus. Ma fortunatamente tutto è stato completato ed è già pronto anche il 6 capitolo. Sei curioso di vederlo?

Alcune Anticipazioni

Netflix ha già rilasciato il trailer reperibile sul canale You Tube. Dal trailer sono stati svelati o si possono ipotizzare alcune informazioni cruciali di cui non vogliamo giocare d’azzardo e rischiare anticipando. Dai uno sguardo al trailer anche tu e puoi farti una prima idea. Sarà come la nostra?

Con sicurezza possiamo anticipare che ci saranno ben 2 episodi, uno a stile noir e proprio di questo ultimo dal trailer è possibile desumere qualcosa. Ad esempio che sarà possibile scoprire qualcosa sul passato di Maze. Altra possibile sorpresa potrebbe essere che il nostro diavolo buono ha un gemello. Micael, il gemello di Lucifer che in questa seconda parte della 5 saga sarà più presente. Ma non con buone intenzioni! Altra anticipazione, pare che qualcuno degli attori importanti subirà qualcosa.

Naturalmente queste sono ipotesi desunte dal trailer. Sarà realmente cosi? Magari i creatori vogliono solo abbagliarci per confonderci? Sicuramente il team avrà già le idee chiare. In attesa delle prime anticipazioni su Netflix di questo 5 capitolo possiamo solo ipotizzare.

Ipotesi quinta stagione Lucifer

Nella quinta stagione, sicuramente dovrà accadere qualcosa che riporti Lucifer sulla terra. La notizia arriva direttamente da Joe Handerson i quali tramite le storie di Instagram hanno fatto trasparire questo. A quanto pare accadrà qualcosa che Amenadiel solo non sarà capace di gestire, sarà quindi costretto all’aiuto del buon fratello diavolo. Un’ipotesi vede coinvolto proprio il figlio Charlie. Riuscirà Lucifer a tornare e a risolvere i problemi della terra? Scopriremo tutto nella nuova parte della saga. Restiamo in attesa e iniziamo a sognare.