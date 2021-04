OSRS: come sconfiggere l'incubo

L'incubo può essere un boss molto redditizio in questo gioco, ed ecco come puoi sconfiggerlo. Potresti aver sentito che ci sono alcuni boss redditizi all'interno di Old School Runescape, e Nightmare of Ashihama è solo uno di questi se stai cercando OSRS GP . Quindi, se stai cercando modi unici per guadagnare oro OSRS senza dover acquistare oro OSRS, allora questo è un capo che vale davvero il tuo tempo.

A proposito dell'incubo

L'incubo, che è l'abbreviazione dell'incubo di Ashihama, è stato introdotto l'anno scorso nella città di Slepe, che puoi trovare a Morytania. Se vuoi raggiungere l'Incubo, il modo più veloce per farlo è usare il Medaglione di Drakan. Questa è una ricompensa per aver completato la missione intitolata A Taste of Hope.

Questo ti permetterà di teletrasportarti su Ver Sinhaza, anche se dovrai essere a un livello di combattimento molto alto di 85 o più se vuoi adottare questa tattica. Per quanto riguarda gli altri requisiti per combattere l'incubo, non ce ne sono di cui hai effettivamente bisogno per iniziare il combattimento stesso.

Nel frattempo, con le Camere di Xeric, non dovrai nemmeno preoccuparti dei requisiti per entrare qui. Detto questo, è considerato contenuto che dovresti aspettare fino a raggiungere il livello 85 di combattimento prima di entrare qui. Ci sono anche alcune cadute notevoli dal boss dell'Incubo che vorrai tenere d'occhio. Questi includono il Bastone dell'Incubo e la Mazza dell'Inquisitore se stai cercando di trovare armi che torneranno utili e genereranno un profitto.

Tattiche del boss

In primo luogo, vorrai essere consapevole degli attacchi di cui è capace l'Incubo. Offrirà attacchi magici, a distanza e in mischia che saranno diretti verso di te. Per tenerli d'occhio, dovrai sapere quali sono le animazioni per ciascuno. Per Magic, ruoterà attorno a petali luminosi, quindi assicurati di utilizzare Proteggi dalla magia quando ciò accade.

Nel frattempo, nell'attacco a distanza si girerà e si srotolerà prima di spararti un proiettile, quindi assicurati di avere a portata di mano Protect from Ranged. Quando muove le braccia in avanti e in alto, sta per usare il suo attacco in mischia, quindi tieni a portata di mano Protect from Melee. Per la prima fase, dovrai concentrarti sugli attacchi che l'Incubo sta usando in modo da poterli applicare alla protezione pertinente. Dividerà anche l'arena in quadranti in cui solo l'angolo verde è sicuro, quindi vai lì quando possibile. Verranno generati mutanti che possono congelare i giocatori, quindi prepara di nuovo Protect from Melee qui.

Devi fare attenzione anche ai portali neri che vengono generati poiché lei può attaccarti attraverso di loro. Ogni fase termina con i totem che devono essere attaccati con Magic, dopodiché puoi iniziare la fase successiva. La seconda fase vedrà l'incubo lanciarti parassiti che possono curarla e danneggiarti. C'è anche una maledizione che può infliggere che vedrà discendere una nebbia rosa, che accenderà le tue preghiere di protezione. Questo scambierà Melee con Magic, Missiles with Melee e Magic con Ranged come Twisted Bow . Qui saranno presenti anche gli artigli della fase precedente. Affronta di nuovo i totem per passare alla fase finale.

Nella terza fase, l'Incubo cambierà ancora una volta i suoi attacchi. Le spore cresceranno dal terreno e scoppieranno per attaccare il giocatore, quindi stai lontano da loro per evitare di subire danni. Potresti anche essere teletrasportato prima del suo attacco di carica e anche gli artigli afferranti dai portali saranno di nuovo presenti. Mantieni la guardia e distruggi i totem per finire il combattimento. Questo è solo uno dei tanti combattimenti redditizi che incontrerai giocando a OSRS. Se sei a caccia di OSRS GP. Certo, ci sono molti altri modi in cui puoi mettere le mani sull'oro OSRS, ma i boss dell'agricoltura come Nightmare sono sicuramente un modo affidabile e divertente per ottenere il tuo oro da zero.

Sebbene alcuni giocatori preferiscano prendere altre strade come trovare un sito online dove acquistare oro OSRS, ci sono ancora molti modi per diventare ricchi semplicemente giocando. Se sei disposto a dedicare del tempo, specialmente con questo capo, allora guadagnerai l'oro dell'OSRS in pochissimo tempo. Hai sconfitto questo boss dell'Incubo? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto!