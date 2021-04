All'ospedale di Savigliano, dopo due cesarei, sono stata aiutata a partorire in modo naturale

La testimonianza di una donna al suo terzo parto. Dopo due cesarei, anche il terzo sarebbe dovuto andare così. Ma è riuscita a partorire Iris, la sua terza figlia, in modo natuale. E ha voluto ringraziare il personale dell'ospedale di Savigliano, che l'ha saputa ascoltare e l'ha guidata nel parto, avvenuto in modo naturale.

Partorire. Un evento naturale. Una cosa che ogni donna sa fare senza che nessuno glielo insegni. A queste affermazioni, sentite tante volte ai corsi preparto, ne aggiungo una mia: evento naturale che può richiedere un intervento innaturale.

E proprio questo intervento innaturale tradotto in due parti cesarei ha segnato negativamente la mia vita e mi ha dato poca fiducia nelle mie capacità di donna e mamma. Perché, quando nasce un bambino, nasce anche una mamma e anche lei ha lo stesso diritto alla salute. Quante volte invece, ho dovuto ascoltare parole del tipo: "l'importante è che il bimbo stia bene".

Per me c'erano anche altre cose importanti, ma non è stato facile capirlo e tantomeno farmi capire.

Piena di rabbia per questi vissuti, sono arrivata alla fine della mia terza gravidanza.

Credevo di essermi rassegnata all'idea di sottopormi ad un nuovo cesareo perché questo è ciò che mi era stato consigliato finché, un giorno, scavando nei miei ricordi, ho capito che mi stavo sbagliando.

Non ero affatto rassegnata e avevo bisogno di trovare qualcuno che mi informasse e mi sostenesse relativamente alla mia idea di tentare un parto naturale dopo due pregressi cesarei. Grazie alle informazioni fornitemi da Noemi, che mi ha accompagnata in questo momento difficile, ho scoperto che presso l'ospedale SS. Annunziata di Savigliano avrei trovato persone pronte ad ascoltarmi e a valutare la mia richiesta. Non mi sembrava vero!

Mi sono subito messa in contatto con l'ostetrica Francesca la quale, dopo aver accolto il mio vissuto e ascoltato la mia richiesta, mi ha suggerito un colloquio con il primario di ostetricia e ginecologia dott. Alessio Garetto.

Pur trovandomi in un ambiente nuovo e in mezzo a degli sconosciuti, mi sono sentita avvolta da un forte calore umano e sostenuta nel difficile momento della scelta. Dopo essere stata informata sulla possibilità di tentare un parto naturale ed essermi sottoposta agli esami necessari, ho atteso fiduciosa il momento in cui mia figlia ha deciso di nascere.

Iris è nata il 18 marzo con parto naturale. Se è vero che il nome è presagio, questa nascita sarà per me un arcobaleno dopo il temporale.

Credo nell'importanza dell'informazione e per questo vorrei che tutte le mamme che hanno il mio stesso desiderio sapessero che presso l'ospedale di Savigliano troverebbero l'ascolto e la professionalità di cui hanno bisogno.

Un grande ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico dei reparti ostetricia, ginecologia e nido dell'ospedale SS. Annunziata di Savigliano.