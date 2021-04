Superate le 20mila persone vaccinate sul territorio dell'Asl Cn2

Oggi, mercoledì 31 marzo, nell'area Asl Cn2 è stato superato il numero delle 20.000 persone vaccinate dall’inizio della campagna (27 dicembre 2020), che equivale al 11,56% del totale della popolazione residente nel territorio di competenza e al 13,69% del totale delle persone da vaccinare.



Si ricorda che la campagna vaccinale in questione ha, fino ad ora, coinvolto le seguenti categorie: personale operante in sanità, ospiti ed operatori delle RSA e delle strutture per disabili, forze dell’ordine, Protezione Civile, operatori scolastici, popolazione over-80.



Sempre in data odierna, sono state somministrate le prime dosi a soggetti appartenenti alle categorie estremamente vulnerabili e over-70.



"Grazie all’apporto dei sindaci - si legge nella nota dell'azienda sanitaria - delle comunità del territorio e degli erogatori delle strutture private, insieme a quello del personale amministrativo e sanitario – dipendente e convenzionato - che è stato fondamentale per i risultati fino a questo momento ottenuti, l’Asl Cn2 punta ad ampliare ulteriormente la propria capacità vaccinale".