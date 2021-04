Tra il 9 e il 12 aprile l’apertura del centro vaccini nel Pala CRS di Saluzzo

Il centro vaccini di Saluzzo prossimo al trasferimento all’interno del Pala CRS, al Foro Boario.

Lo rende noto l’Asl Cn1, in una nota, spiegando come, “tra il 9 ed il 12 aprile il centro vaccinale si sposterà dall’attuale sede, nella sala ex archivio dell’ala storica dell’ospedale, al Pala CRS”. Si accederà al centro vaccini dal civico 16 di via don Soleri.

La data precisa del trasferimento verrà resa nota, come spiegano dall’Asl, subito dopo Pasqua.

Proprio nei giorni scorsi, infatti, il sindaco della Città, Mauro Calderoni, aveva messo a disposizione dell’Asl la struttura, decisamente capiente, riscaldata e con oltre 300 comodi parcheggi, per dare uno “sprint” alla campagna vaccinale di massa.

Non solo: il Comune si era anche accollato le spese di realizzazione dell’hub per le vaccinazioni. Calderoni, insieme al dottor Gabriele Ghigo (direttore del Distretto Asl Nord-Ovest), al consigliere regionale Paolo Demarchi, a tecnici e addetti ai lavori, aveva già svolto alcuni sopralluoghi nel Pala CRS, allestito secondo le esigenze dei sanitari.

La soluzione prospettata aveva riscosso pareri positivi praticamente unanimi. Demarchi si era fatto “portavoce in Regione, conscio dell’opportunità e del valore di sgravare l’ospedale in questo momento alle prese con la terza ondata pandemica”.

Calderoni, con un post Facebook, lo aveva ringraziato: “Saluzzo c’è. Grazie Demarchi: ci sono questioni che non sono di parte, ma di tutti. Su queste si deve fare squadra in una logica di territorio e non partitica. Insieme si può fare molto per la comunità”.

Ora, dunque, l’avvio delle vaccinazioni nelle postazioni allestite nel grande padiglione al Foro Boario si fa sempre più vicina.