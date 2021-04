Scuole in Valle Maira: la riorganizzazione della didattica

Vilma Margherita Bertola, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Dronero, non ha dubbi: "Occorre calarsi nelle singole realtà, è estremamente importante analizzare al meglio le differenti situazioni".

Nei paesi in Valle Maira la realtà scolastica è certamente diversa da quella per esempio di Dronero, per il numero di classi, l'organizzazione ed il numero di alunni. Dopo attente riflessioni, è stato quindi deciso come procedere per quanto riguarda sia per le lezioni in presenza sia per quelle a distanza.

La scuola primaria Prazzo ha una sola pluriclasse e sei bambini. La dirigente scolastica ha deciso pertanto di organizzare, dalla scorsa settimana, le lezioni in presenza. Attualmente frequentano le lezioni in presenza quattro bambini. I genitori di due bambini hanno infatti scelto di far collegare a distanza i loro figli, dichiarandosi contrari alla modalità in presenza.

Scendendo, a Stroppo, troviamo invece una scuola secondaria. Tre classi di scuola media in cui svolgono attualmente le lezioni in presenza i bambini con bisogni educativi speciali. Il Convitto, struttura che ospita bambini e ragazzi, è quindi al momento aperto esclusivamente per questi alunni, fornendo loro la mensa, le attività pomeridiane ed il pernottamento.

Più giù, a San Damiano Macra, vi è una scuola primaria. Sono 19 bambini iscritti e formano due pluricassi. Il faticare di 5 alunne di prima a seguire le lezioni da casa ha fatto decidere alla dirigente scolastica di predisporre l'accoglienza a scuola: appartenenti ad una pluricasse sono comunque bambini con bisogni educativi speciali. I restanti 14 studenti, invece, seguono le lezioni a distanza.

Rifacendosi alle disposizioni, la dirigente scolastica ha quindi tenuto conto delle situazioni nelle singole scuole, cercando di disporre al meglio sia la didattica in presenza sia quella a distanza.