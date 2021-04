Tre squadre del liceo "Giolitti-Gandino" di Bra tra le prime dieci alla "Festa della matematica"

Ci si può divertire, appassionare, competere, gioire e arrabbiare con la matematica, soprattutto in tempi di pandemia? Evidentemente sì, perché anche in questo periodo così particolare oltre 500 alunni iscritti alle scuole superiori di tutta Italia, hanno partecipato, venerdì 26 marzo, alla Festa della Matematica online organizzata dall’associazione Mathesis e dal SerMig di Torino. Divisi in 58 squadre composte da 4 a 6 giocatori, rigorosamente seduti davanti al pc o al tablet di casa, si sono sfidati con passione ed entusiasmo a colpi di problemi logici ed enigmi matematici.

Tra questi, una sessantina di iscritti agli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate del Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra che, preparati con passione e competenza dalle professoresse Alessandra Lodroni e Mariarosa Graneris, hanno ottenuto risultati davvero brillanti. Il team “NIUCION” formato da Edoardo Ghirardo (4A), Michela Saffirio, Alessia Cocuzza, Alessandra Sottero, Carlotta De Marco e Andrea Gozio (tutti della 4F) si è classificato terzo (dopo essere stato in prima posizione per buona parte della gara), mentre altre due squadre si sono piazzate all’ottavo e al nono posto.

Ma la giornata “matematica” non si è limitata alla competizione; nella mattinata il programma prevedeva due interessanti conferenze: una sulla teoria dei giochi, tenuta dalla dott ssa Giulia Bernardi dell'associazione PiGreco e l’altra sui modelli matematici per le previsioni epidemiologiche, tenuta dal prof. Alessandro Vespignani della Northeastern University of Boston.

“E’ stata un’esperienza divertente e formativa – commenta la prof.ssa Lodroni – ed è un piacere vedere la passione e l’entusiasmo con cui i ragazzi si accostano ai temi scientifici. La nostra scuola cerca in tutti i modi di assecondarli e di cogliere al volo queste occasioni”. Infatti anche il giorno successivo un altro gruppo di ragazzi del “Giolitti-Gandino” ha preso parte ai Campionati Matematici 2021 promossi dall'università “Bocconi” di Milano.