Volley A2/F: Nell'anticipo della 2^ giornata il Marsala supera Macerata al tie-break! La classifica aggiornata

Con le unghie e con i denti la Sigel Marsala ha superato in casa il Cbf Balducci Macerata per 3-2 (20-25; 25-19; 22-25; 25-21; 15-12). Nel match valido come anticipo della seconda giornata di ritorno della Pool Promozione, le siciliane dell'ex pumina Ilaria Demichelis sono riuscite ad avere la meglio sulla formazione marchigiana, al termine di una gara spettacolare ed avvincente.

Una vittoria cercata e meritata, che consente alla Sigel di incrementare la propria classifica con due preziosissimi punti. Macerata avanti due set a uno, trascinato da una Alexandra Lipska (27) inarrestabile, ma che ha subito il ritorno grintoso della compagine siciliana, tra le cui fila ha spiccato un'ottima Aurora Pistolesi (21).

Con l'anticipo di oggi, dunque, si è aperto il quadro degli impegni del secondo turno, che vedrà anche il match della Lpm Bam Mondovì, impegnata lunedì sul difficile campo del Cuore di Mamma Cutrofiano. In attesa delle restanti gare, ecco il quadro completo del 2° turno e la classifica aggiornata:

2^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE

Volley Soverato A&S Roma - Eur. Pinerolo S.G. Marignano - Sigel Marsala Cbf Macerata 3-2 Cdm Cutrofiano Lpm Mondovì - Meg. Vallefoglia G.W. Sassuolo -

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE