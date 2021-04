Parrocchia di Racconigi Murello Foresto: il 4 aprile andrà in onda con il Telegiornale Parrocchiale

Domenica 28 marzo 2021, la domenica delle Palme, il portavoce della parrocchia Racconigi Murello Foresto, Valerio Gallo, ha annunciato la nascita del gruppo "Pietre Vive", una comunità di laici per la promozione delle attività. "Questo gruppo nasce da una domanda: cos’è la parrocchia? Difficile definirne i contorni.

Ci piace pensare a una comunità accogliente, fatta di tante persone, capaci di mettere in campo numerose forze pratiche e di pensiero."

Pietre Vive nasce inoltre dal desiderio di comunicare chi è e cosa fa la Parrocchia che racchiude al suo interno tre comunità: Racconigi, Murello e Foresto.

Tra le prime iniziative attuate:

comunicazione attraverso i canali social parrocchiali (facebook e YouTube in primis); redazione e diffusione del giornale del gruppo che sostituisce il bollettino parrocchiale che si chiamerà Pietre Vive; comunicazione con la stampa locale; "Aiutateci ad aiutare: facciamo sentire i sordi” i sottotitoli della messa in streaming. Infine, sarà presso messo in onda il TGP, Telegiornale Parrocchiale che andrà sarà trasmesso una volta al mese: la prima domenica 4 aprile.