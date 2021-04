Savigliano: da Clelia Graziano Sinaglia un’importante eredità alla città

Importante eredità per la Città di Savigliano da parte di Clelia Graziano Sinaglia.

Deceduta tre settimane fa, in passato aveva già fatto alcune donazioni impiegate per diverse opere nel Comune di Savigliano.

“Abbiamo ricevuto una cifra importante - ha spiegato il sindaco Giulio Ambroggio durante il Consiglio comunale - vincolata al Museo Civico di Savigliano”.

Una donazione che cade “a fagiolo”, perché come affermato dal primo cittadino: “Abbiamo diversi interventi da fare: dall’abbattimento di barriere architettoniche alla parte informatica. Contemporaneamente, la signora ci ha lasciato dei mobili di un certo pregio, che sono già stati portati nel museo la settimana scorsa da Cesare Pagliero con alcuni operati. Purtroppo, la signora non ha eredi a cui portare i ringraziamenti, ma appena possibile la ringrazieremo in modo ufficiale - e ha aggiunto -qualcuno ha già avanzato l’idea di intitolare la piazzetta di fronte al museo con una targa a lei e al marito estremamente attenti alla città”.