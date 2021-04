Alba: modifiche alla viabilità in via Cuneo

Per lavori sulla rete elettrica sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in via Cuneo, dall’intersezione con via Gastaldi sino al termine della via, da martedì 6/04/2021 sino al termine delle operazioni. È previsto il doppio senso di circolazione per i soli residenti e per le attività insediate.