Volley: da giovedì in edicola il poster della Bosca S.Bernardo Cuneo 20\21

Lo spettacolare scatto realizzato dal fotografo Marco Collemacine in piazza Galimberti (credit Creattiva Agency)

La notizia che i tifosi cuneesi stavano aspettando è arrivata: a partire da giovedì 1 aprile il poster ufficiale della Bosca S.Bernardo Cuneo 2020/2021 sarà distribuito nelle edicole di numerosi Comuni della Provincia Granda insieme al settimanale La Guida.

Un suggestivo scatto in piazza Galimberti realizzato dal fotografo Marco Collemacine per Creattiva Agency e una veste grafica immediatamente riconoscibile a cura dello studio grafico Ironika sono gli ingredienti principali di un poster che costituirà il ricordo perfetto di una stagione indimenticabile per Cuneo Granda Volley.

Le gatte biancorosse, oltre a conquistare uno storico settimo posto in regular season, sono riuscite in quella che, in un campionato segnato dalla pandemia, era l’impresa più difficile: entrare nel cuore dei tifosi cuneesi anche senza poter contare sul loro supporto al Pala UBI Banca.

Grazie al fondamentale supporto del media partner La Guida, al cui direttore Ezio Bernardi va il ringraziamento della società, il poster sarà allegato al numero 13 de La Guida distribuito a partire da giovedì 1 aprile nelle edicole dei Comuni di Cuneo, Morozzo, Margarita, Beinette, Pianfei, Peveragno, Chiusa di Pesio, Boves, Borgo San Dalmazzo, Vignolo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, Dronero, Busca, Tarantasca, Villafalletto, Costigliole Saluzzo, Centallo, Fossano, Sant’Albano Stura, Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Sottana e Frabosa Soprana e in quelle dei Comuni delle valli Vermenagna, Gesso, Stura, Grana e Maira.