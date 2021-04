Volley femminile A1: playoff Scudetto, Conegliano è la prima semifinalista

L’Imoco Volley Conegliano è la prima semifinalista dei Play Off di Serie A1 2020-21. Le pantere di Daniele Santarelli superano per 3-0 Il Bisonte Firenze anche in Gara-2 dei quarti di finale – disputata al PalaRialdoli di Scandicci per l’indisponibilità del Mandela Forum – e accedono alla semifinale, dove incontreranno la vincente del duello tra Savino Del Bene e Unet E-Work.

Oggi in programma due sfide: al PalaBarton, la Bartoccini Fortinfissi Perugia ospiterà la Igor Gorgonzola Novara, mentre nuovamente al PalaRialdoli la Savino Del Bene Scandicci riceverà la Unet E-Work Busto Arsizio. Chiuderà l’agenda delle Gare-2 la sfida tra Reale Mutua Fenera Chieri e Saugella Monza (giovedì).

QUARTI DI FINALE

IL PROGRAMMA DI GARA-2

Martedì 30 marzo, ore 20.30

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano 0-3 (13-25 20-25 17-25)

Mercoledì 31 marzo, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio

Mercoledì 31 marzo, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Giovedì 1 aprile, ore 18.30 (diretta LVF TV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Saugella Monza