"Complimenti a Michele Ponso, primo rappresentante della Granda a ricoprire carica tanto importante"

"I miei più vivi complimenti, come consigliere regionale e come imprenditore del settore agricolo, a Michele Ponso, nuovo numero uno della Federazione nazionale di prodotto di frutticoltura di Confagricoltura".

Così Paolo Demarchi, consigliere regionale Lega e consigliere comunale di Saluzzo, che aggiunge: "Anche lui imprenditore agricolo del cuneese, perito agrario, socio dell’OP Joinfruit, per la prima volta un rappresentante della Granda ricopre una carica tanto importante, storicamente appannaggio delle organizzazioni di categoria romagnole.



Siamo certi che sotto il suo lungimirante operato, un settore così importante per il Cuneese come quello della frutticoltura, saprà essere ancora più strategico per l’economia della nostra provincia e della nostra regione".