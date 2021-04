Chiuso per 5 giorni e sanzionato il bar Cit Ma Bel di Cuneo, il titolare: "Ho sulle spalle 20 famiglie. Vogliamo solo lavorare"

Questa sera abbiamo avuto un controllo e siamo stati giustamente sanzionati poiché abbiamo servito dopo le 18.00 delle bevande da asporto ed i clienti giustamente davanti o dietro al bar bevono e fanno 2 parole però ognuno fa il proprio lavoro giustamente (Pagato da noi) Oltre 20 famiglie sulle spalle da più di 1 anno felicemente in pandemia. Vorrei ringraziare tutti quelli dal telefono facile. CI VUOLE ALTRO PER PIEGARE CHI HA VOGLIA DI LAVORARE)

BUONA VITA AGLI INVIDIOSI

E' il post pubblicato sulla pagina Facebook del Cit Ma Bel, bar annesso alla stazione di servizio alle porte di Cuneo, a Borgo San Giuseppe, in via Savona. Negli anni è cresciuto moltissimo, grazie al servizio di ristorazione, diventando anche gettonatissimo per gli aperitivi.

Da un anno, come tutti i bar, sta barcamenandosi tra lockdown e colori, facendo per lo più asporto o garantendo il servizio mensa per i dipendenti di qualche azienda. Niente a che vedere con i volumi degli anni scorsi. "Abbiamo perso oltre il 50% di fatturato - spiega Ettore Grosso, il titolare. Ho 20 dipendenti, un po' li faccio lavorare, un po' li metto in cassa integrazione. Tutti fanno il loro lavoro e siamo stati, giustamente, sanzionati. Ma servirebbe un po' di buon senso e maggiore comprensione".

Da parte sua c'è anche la consapevolezza dell'invidia di tanti colleghi. "Lavoriamo e diamo un servizio 365 giorni all'anno. Questo evidentemente dà fastidio. I vigili sono venuti perché qualcuno li ha chiamati, ovviamente. Noi chiudiamo cinque giorni il servizio bar, ci limiteremo all'asporto, ma non ci toglieranno la voglia di lavorare".

Tanti i messaggi di solidarietà da parte degli avventori. Ettore Grosso non ha nessuna intenzione di mollare o di farsi scoraggiare: "Ciao a tutti e grazie per la solidarietà. Vi ricordo che comunque siamo aperti per il servizio mensa, asporto e consegna a domicilio oltre alla tabaccheria. Il bar lo riapriamo lunedì mattina alle 5, come sempre".