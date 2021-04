Covid, drastica riduzione dei contagi sui luoghi di lavoro in Piemonte: dimezzati rispetto a gennaio

I luoghi di lavoro si confermano luoghi "più sicuri" se si parla di pandemia. Nel corso del mese di febbraio, infatti, i dati Inail certificano che in Piemonte le denunce di contagio sono state 825, proseguendo in un trend di diminuzione dopo le 3.468 denunce di dicembre 2020 e le 1.735 di gennaio. Una cifra, dunque, che si dimezza ancora per un totale di 21.424 casi rilevati dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021. In regione i casi mortali salgono a 45 (+5 rispetto al monitoraggio precedente), pari al 9% dei decessi da Covid registrati in Italia (499).

I dati regionali si dimostrano in linea con quelli nazionali. In Piemonte l’ultima rilevazione di febbraio presenta una riduzione delle denunce (pari al 52,4%) ancora più pronunciata se confrontata con i dati di gennaio che registravano un calo del 49,8% rispetto al mese precedente. La situazione del Piemonte è del resto in linea con quanto emerge dai dati nazionali dove la riduzione dei casi rispetto a gennaio, seppur minore in percentuale, è significativa attestandosi intorno al 47%.



“Gli ultimi dati registrati in Piemonte sembrano confermare l’ipotesi che i luoghi di lavoro siano maggiormente tutelati dal rischio di contagio rispetto alla prima e seconda ondata, grazie a un sempre migliore utilizzo di corrette procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione contro il virus; inoltre la vaccinazione del personale sanitario ha fatto sì che diminuissero i contagi proprio tra quelle categorie di lavoratori che sono state fin dall’inizio le più colpite dal virus - spiega Giovanni Asaro, direttore regionale Inail -. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità del resto mostrano a febbraio, in Piemonte, un aumento rispetto a gennaio di 24.855 casi (+11,05) molto più rilevante se confrontato all’incremento dei contagi sul lavoro nello stesso periodo che è di 825 casi (+4,0% rispetto a gennaio), questo significa - prosegue Asaro – che i contagi sul lavoro stanno considerevolmente frenando la loro corsa nonostante la diffusione delle varianti”.



In questo senso la prossima rilevazione statistica con i dati del mese di marzo potrà fornire conferma a tale ipotesi.