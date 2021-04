Dalla CRI Mondovì un video di sensibilizzazione sull'emergenza Covid:"Seguiamo le regole per proteggerci"

La Croce Rossa Italiana, comitato di Mondovì, ha realizzato in queste ore un video per sensibilizzare tutti sulle norme da seguire per il contrasto al Covid-19.

A un anno dallo scoppio dalla pandemia è fondamentale non abbassare la guardia e mettere in pratica tre semplici, ma importantissime regole: indossare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e lavare spesso le mani.

I volontari monregalesi ci "mettono la faccia" e portano la loro testimonianza in prima linea nell'aiutare la comunità, per ricordare a tutti come proteggersi dal virus. La CRI Mondovì ricorda inoltre che, ora più che mai, è fondamentale documentarsi da fonti autorevoli per non cadere nella trappole delle 'fake news' che si trovano sul web.