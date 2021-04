Rittana (Valle Stura): il paese rimasto in EDGE nell'era del 5G

Rittana, piccolo comune di montagna a soli 18 chilometri da Cuneo, in Valle Stura, a circa 750 metri di altitudine. 140 gli abitanti che devono far fronte ad un problema non da poco, in questi mesi di pandemia, Dad e smart working: una connessione dati pari a zero. Per telefonare con il cellulare si può usare soltanto Tim come compagnia telefonica e neanche su tutto il territorio comunale.

A scriverci è Fausto Goletto, che si definisce un rittanese imbufalito.

Pubblichiamo interamente la sua lettera:

“Hai una SIM che si allaccia a Vodafone?

Sei fregato, solo chiamate di emergenza.

Hai una SIM Wind o Illiad?

Stessa solfa.

Ti vogliono dare il telefono aziendale?

No grazie, non lo posso usare perché si allaccia a Vodafone.

Hai una seconda casa e vieni d'estate?

Sei fregato e cerchi di venderla (regalarla).

Se hai TIM (o derivati) sei fortunato, puoi navigare alla velocità di 5K/sec con il 2G.

Roba da Medioevo.

Le compagnie che hanno fatto del 5G il loro vanto delle piccole realtà se ne fregano. D'altronde, a chi importa di quei quattro montanari che hanno deciso di non abbandonare il loro paesello?

Tutto è incredibilmente vero.

Qui non si tratta di digital divide, ma di vera discriminazione al limite del sottosviluppo. Vergogna!”

Uno sfogo condiviso anche dal sindaco di Rittana Giacomo Doglio: “In effetti il problema della connessione telefono e internet è gravemente penalizzante per i piccoli centri di montagna. A Rittana per esempio si comunica con cellulare (e non su tutto il territorio comunale) solo con Tim. Connessione dati uguale praticamente a zero. Il privato può sottoscrivere un contratto che però, tenuto conto della marginalità del vivere in montagna ed i conseguenti disagi e costi da sostenere (trasporti, approvvigionamenti, riscaldamento...), risulta discriminante e penalizzante. Vi sono due punti Wi-fi (negozio e Poste) e il Comune è in procinto di attivarne un terzo per chi ne ha saltuariamente bisogno per lavoro e per le presenze estive, ma si tratta di palliativi”.