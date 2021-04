Tour di Marta Bassino in Granda, tra Cuneo e la Via del Sale

"Un grande onore avere Marta quale testimonial del Cuneese - ha dichiarato il Presidente Mauro Bernardi - . Marta rappresenta, in questo momento, tutto il bello della nostra terra fatta di passione e determinazione. La coppa che oggi stringe in mano è un grande traguardo, ma tutti insieme guardiamo già alla sua prossima stagione".

Allo stesso modo, Marta è stata protagonista di un momento di incontro informale e privato in Fondazione CRC, dove è stata premiata; all'incontro hanno preso parte alcuni rappresentanti delle istituzioni locali e gli sponsor dell’atleta e si sono collegati da remoto per un saluto Gianni Malagò, Presidente del CONI, e Patrick Farcoz, Comandante del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur.

“Oggi abbiamo voluto festeggiare Marta Bassino non solo per i risultati sportivi conseguiti in questa stagione, ma anche per il valore che la sua figura ha acquistato, tanto più nel periodo difficile che stiamo attraversando. La sua capacità di coltivare un talento unico, unendolo a una tenacia fuori dal comune e a una leggerezza e una spontaneità davvero particolari fanno di Marta una fonte di ispirazione a tutto tondo, in particolare per le giovani generazioni della nostra comunità provinciale” affermano dalla Fondazione CRC.

“È un onore per me essere riconosciuta come un modello, in particolare dalle ragazze e dai ragazzi della mia comunità, non solo per la mia attività di sportiva, ma anche per i valori che cerco ogni giorno di vivere. Un grazie alla Fondazione CRC che ha voluto oggi offrirmi questo riconoscimento” ha aggiunto Marta.