Serie D: 27^giornata amara per le squadre cuneesi, risultati e nuova classifica

Disputata la 27^giornata sui campi del girone A di Serie D. Il turno prepasquale non sorride alle squadre cuneesi, tutte sconfitte.

Pesante tonfo del Bra, 3-0 in casa della Sanremese. Tre reti al passivo anche per il Fossano, superato per 3-2 al "Pochissimo" dal Pont Donnaz. La squadra di Viassi va sotto 3-0, poi reagisce ma non riesce a completare la rimonta. Trasferta senza punti per il Saluzzo che cade contro l'Arconatese (1-2).

Al comando della classifica c'è il Gozzano, a +2 su Castellanzese e Pont Donnaz.

I RISULTATI DELLA 27^GIORNATA

Arconatese - Saluzzo 2-1

Folgore Caratese - Sestri Levante 1-0

Fossano - Pontdonnaz Honearnad 2-3

Gozzano - Chieri 1-0

Imperia - Caronnese 2-1

Lavagnese - Castellanzese 2-2

Legnano - Borgosesia 2-0

Sanremese - Bra 3-0

(Rinviate Casale-Derthona e Vado-Varese)

LA CLASSIFICA

Gozzano 56, Pont Donnaz, Castellanzese 54, Bra 50, Sestri L, Sanremese* 44, Imperia, Folgore C* 43, Caronnese 42, Lavagnese, Legnano 38, Arconatese 33, Chieri 31, Casale** 30, Derthona** 29, Saluzzo 27, Varese*** 22, Borgosesia 20, Vado* 17, Fossano 12

*26 partite giocate; **25 giocate; ***24 giocate