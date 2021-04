Alba, minaccia due bambini e ruba loro le biciclette: Carabinieri arrestano un 25enne

E’ durato pochi minuti il tentativo di rapina messo in atto da un cittadino del Gambia, classe 1996, da tempo in città con lo status di richiedente asilo, che nel pomeriggio di oggi (1° aprile) ha provato a impossessari delle biciclette di due ragazzini.



A chiamare i Carabinieri sono stati gli stessi giovanissimi proprietari delle due mountain bike– rispettivamente di 11 e 12 anni –, da loro utilizzate per recarsi al parco insieme a un gruppetto di coetanei.

Le avevano lasciate in uno spazio poco lontano a dove la compagnia si era fermata per trascorrere qualche ora all’aperto, quando sono stati minacciati dal giovane, che si è impossessato dei loro veicoli e con passo spedito si è diretto verso la boscaglia vicina alla vecchia di pista di atterraggio, verso corso Coppino.



Immediato l’intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile albese. Raggiunto il giovane e vinto il suo tentativo di resistenza, i militari hanno provveduto a fermarlo e condurlo in caserma, dove è stato identificato e arrestato per il reato di rapina.

Nell’ottobre scorso era già stato arrestato per un furto tentato ai danni sul supermercato Conad.

Pregiudicato per reati specifici, l’uomo sarà ora condotto presso il carcere di Alessandria.