Carenza idrica, ad aprile: Paesana chiude le fontane pubbliche

Poca pioggia e l’acqua che – ad aprile – inizia a scarseggiare.

Ed è così che a Paesana, in Valle Po, il vicesindaco Marco Margaria ha firmato ieri un’apposita ordinanza di chiusura delle fontane pubbliche sul territorio comunale.

Il motivo? “Il basso livello dei serbatoi degli acquedotti comunali”.

Come ci conferma lo stesso Margaria, che abbiamo raggiunto telefonicamente, il problema è ascrivibile alla carenza idrica. Tradotto: un primo segnale di mancanza d’acqua.

Il Comune, infatti, ha ricevuto comunicazione dall’Acda, l’Azienda cuneese dell’acqua che gestisce il servizio idrico a Paesana. I tecnici hanno effettuato sopralluoghi alle vasche che alimentano l’acquedotto comunale, all’interno delle quali il livello idrico rilevato era più basso della norma.

“Di conseguenza – spiega Margaria – abbiamo deciso di chiudere le fontane pubbliche, per favorire il riempimento delle vasche, garantendo approvvigionamento idrico alle utenze del paese, evitando quindi la dissipazione della risorsa idrica”.

A Margaria abbiamo chiesto il punto della situazione per quanto riguarda un eventuale allarme siccità: “E’ vero che il problema è la carenza idrica, ma dobbiamo considerare che, ai primi caldi, la neve in quota che scioglie e l’acqua finisce nelle falde acquifere. Ci vogliono una decina di giorni prima che la neve sciolta venga rilasciata dalle falde, durante i quali si può registrare qualche lieve criticità.

Il provvedimento serve quindi per tamponare questa situazione, che potrebbe presto tornare alla normalità”.

Un caso analogo si era già avuto nell’inverno del 2016. Era febbraio, quando, non solo erano state chiuse le fontane pubbliche, ma addirittura l’allora vicesindaco (oggi primo cittadino) Emanuele Vaudano aveva emesso un’ordinanza che vietava "in modo assoluto l'utilizzo di acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale per usi diversi da quello igienico-sanitari".