A tre mesi da un drammatico incidente sul lavoro, è morto l'allevatore Guglielmo Trucco

Muore a 61 Guglielmo Trucco, allevatore di mucche frisone da latte a San Lorenzo di Fossano, ricoverato dal 31 dicembre a seguito di una caduta mentre effettuava dei lavori sul silos per l’alimentazione degli animali.

Una caduta da circa due metri di altezza che gli ha causato un gravissimo trauma cranico. Portato in ospedale d’urgenza Walter, come tutti lo conoscevano, è stato tre mesi in coma prima di spegnersi nella notte di ieri, mercoledì 31 marzo.



Guglielmo era stato anche capo cantone della frazione e partecipava attivamente alle molte iniziative che venivano portate avanti. Grande tifoso della Juventus, era un vero lavoratore: nella sua ditta contava 650 capi di qualità eccellente.

Walter lascia la moglie Margherita Bersano, le figlie Elisa, Francesca e Cristina e le sorelle Loredana e Germana. I funerali sanno celebrati sabato 3 aprile presso la chiesa di San Lorenzo.