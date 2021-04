Incendio a San Michele Mondovì (VIDEO)

Intervento nella zona di San Michele Mondovì per domare le fiamme di un incendio divampato nei pressi della cava in direzione del comune di Torre.

L'allarme è scattato oggi pomeriggio, giovedì 1° aprile, verso le 16.30. Sul posto l'unità DOS dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i Vigili del fuoco volontari di Ceva e le squadre Aib.

"Era già diverso tempo che non si aveva una situazione previsionale come questa in cui gran parte del Piemonte è posto in zona di massimo rischio incendi boschivi dopo ormai 52 giorni senza precipitazioni considerevoli" - ricordano tramite la loro pagina social gli Aib - "Raccomandiamo il rispetto della normativa che vieta accensione di fiamme libere/abbruciamenti sia per la legge contro l'inquinamento sia per la determina di alto rischio in vigore dal 26/03. In caso di fiamme/fumo contattare il NUE 112, la rapidità di intervento è fondamentale"