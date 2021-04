I migliori regali promozionali per chi lavora in home office

Da quando l'home office è entrato a far parte delle nostre vite, le abitudini di tantissimi lavoratori in diverse parti del globo sono cambiate.

Lavorare da casa implica disciplina e capacità di gestire al meglio il proprio tempo, trovando il giusto equilibrio tra impegni professionali e vita privata.

I vostri impiegati lavorano da casa e volete far sentire la vicinanza dell’azienda per aumentare la loro motivazione? Volete raggiungere i vostri partner commerciali e i vostri clienti mentre lavorano in smart working?

Che il vostro target sia B2B o B2C, se state cercando un’idea per indirizzare la vostra strategia pubblicitaria a un pubblico di lavoratori in home office, ecco qualche idea utile.

Gadget promozionali da scrivania

Una delle sfide più grandi per chi lavora da casa è quella di ritagliarsi un vero e proprio ufficio tra le mura domestiche.

Se freelancer e nomadi digitali sono diventati esperti nell’organizzare gli spazi di lavoro in modo da ottimizzare la produttività, chi era abituato a lavorare in ufficio e ad avere una propria scrivania dotata di tutto il necessario per lavorare potrebbe aver bisogno di un po’ d’aiuto.

Se volete offrire gadget promozionali utili e che possano essere sfruttati al massimo durante la giornata lavorativa, pensate ad articoli che non dovrebbero mai mancare sulla scrivania dei vostri clienti o dipendenti.

Organizer da scrivania, planner settimanali, penne con logo, chiavette USB, caricabatterie wireless e tappetini mouse personalizzati come quelli che potete trovare su Maxilia sono un must have per ogni lavoratore in smart working, e saranno sicuramente apprezzati da un pubblico B2B.

Articoli pubblicitari per la pausa caffè

Uno dei momenti più piacevoli durante la giornata di lavoro è… la pausa caffè!

A casa ancor più che in ufficio è importante concedersi le giuste pause per non perdere la concentrazione e rimettersi a lavoro ancora più carichi.

Se volete offrire un regalo pubblicitario che i vostri clienti ameranno utilizzare, scegliete tazze personalizzate, tazzine da caffè o tazze termosensibili per allietare la loro pausa.

Potrete scegliere tra tantissimi modelli, forme e materiali diversi per rendere questo regalo unico e in linea con la vostra immagine aziendale.

E se volete aggiungere ancora più valore, riempite le vostre tazze personalizzate con cioccolatini, caramelle o una selezione di the e infusi.

Prodotti personalizzati per il tempo libero

Se la pausa caffè non può mancare, ancora più importante quando si lavora in home office è dedicare il proprio tempo libero ad attività stimolanti.

Sport, passeggiate all’aria aperta, hobby creativi sono tutte attività che migliorano l’umore e la qualità della vita in generale, aiutando chi lavora da casa a riconnettersi con se stesso e con il mondo circostante.

Offrite al vostro pubblico prodotti personalizzati con il vostro logo aziendale per lo sport e il tempo libero.

Qualche idea? Puntate su articoli da utilizzare all’aperto per aumentare la visibilità del vostro marchio, come borsoni e sacche sportive, borracce personalizzate, zainetti per il trekking, impermeabili, coprisella da bicicletta, palloni da spiaggia.

Utilizzate queste idee per la vostra strategia marketing destinata a un pubblico di lavoratori in smart working.