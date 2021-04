Peveragno, pronto a tornare l'Amicorti Festival: Raul Bova e il (doppio) premio Oscar Paul Haggins in giuria

"Siamo molto impegnati nell'organizzazione, che quest'anno si è rivelata più complicata del solito. Questa terza edizione, però, si terrà e abbiamo tutta l'intenzione di gestirla con un ingresso gratuito ma su prenotazione, e allo stesso tempo di lanciarla anche in diretta streaming".

Ha le idee chiare - come sempre - Ntrita Rossi, direttore artistico dell'Amicorti Film Festival di Peveragno, appuntamento legato al mondo del cinema giunto quest'anno alla terza edizione.

L'evento - sostenuto dal Comune e dalla Fondazione CRC - si terrà dal 14 al 19 giugno. L'associazione culturale Gli Amici - che ancora una volta si sta occupando dell'organizzazione - punterà sull'aspetto sociale della narrazione cinematografica.

Come sempre, l'aspetto principale del cinema riguarda la composizione della giuria. Se la seconda edizione dell'evento aveva portato nel paese delle fragole star internazionali come Eli Roth - grazie al coinvolgimento della produttrice Gisella Marengo - , i nomi già usciti per quella di quest'anno sono l'attore e regista italiano Raul Bova, il produttore, sceneggiatore e regista canadese, due volte Premio Oscar Paul Edward Haggins e Paolo Manera di Film Commission Torino Piemonte.

Ma l'Amicorti Film Festival non si dimentica del momento storico che stiamo vivendo, e delle difficoltà che tutti i settori produttivi - compreso quello culturale - stanno vivendo ormai da un anno a questa parte. E' stata infatti lanciata per l'edizione di quest'anno una vera e propria partnership con il tessuto economico di Peveragno: con l'iscrizione all'associazione, infatti, sarà possibile ottenere un buono sconto di 5 euro su una spesa di 25 in uno degli esercizi commerciali locali.