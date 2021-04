Nuovi centri vaccinali nell'area Aslcn1, ecco dove i prenotati dovranno recarsi

L’Asl CN1 comunica che, a seguito dell’apertura di alcuni centri vaccinali esterni agli ospedali, chi risulta prenotato presso il centro di Via Carlo Boggio a Cuneo (ora chiuso) dovrà recarsi (per la seconda dose di vaccino, in qualche caso anche per la prima) a Borgo San Dalmazzo (via Vittorio Veneto 19), presso le ex Officine Bertello. Sempre nel Distretto cuneese sono attivi altri due punti: il Movicentro (di fronte all’ospedale Santa Croce) e la Caserma Vian a San Rocco Castagnaretta.



A Savigliano le vaccinazioni sono da tempo effettuate presso la Crusà Neira (piazza Misericordia).



Dal 7 aprile Mondovì apre il sito presso Valauto (via Torino 77), mentre per Saluzzo, tra il 9 e i l12 aprile (data da definire) il centro vaccinale si sposterà dall’attuale sede (sala ex Archivio nell’ala storica dell’ospedale) al Pala CRS a Saluzzo (via don Giacomo Soleri 16). Sarà resa nota la data subito dopo Pasqua.