Per Pasquetta? La golosa grigliata della “Pizzeria Il Boschetto” di Sanfront

“La mia seconda casa quando si parla di mangiare!” aveva postato un cliente su Facebook, per raccontare cosa rappresentasse, per lui e per tutti gli amanti della pizza ma non solo, quella fucina di sapori che è la “Pizzeria Il Boschetto”.

Oggi che quella “seconda casa” è però inaccessibile per via della pandemia in corso, l’unico modo per gustare quei sapori e sentire quegli odori di buona cucina remane l’asporto o – in alternativa – la consegna a domicilio.

Così sarà anche per la Pasqua e la Pasquetta, giornata – quest’ultima - per la quale lo staff della pizzeria preparerà per pranzo la consueta colossale “grigliata di carne”. La lista delle portate prevede salsiccia, rustichella e spiedino con contorno di patate al forno, oltre al tradizionalmente squisito dessert che si potrà scegliere fra bunet, panna cora, crème caramel e crema catalana.

Il tutto al prezzo di soli 15 euro, con consegna gratuita in tutti i comuni della Valle Po-

Parallelamente la pizzeria servirà, a 5 euro, un “menù bimbi” con – a scelta – salsiccia, wurstel o nuggets di pollo con contorno di patate al forno.

La prenotazione deve avvenire tassativamente entro sabato 3 aprile ai numeri 0178.986026 o 339.5420679.