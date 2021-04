Il Puma prosegue a passo spedito l'avvicinamento al match della Pool Promozione in programma nel giorno di Pasquetta in casa del Cuore di Mamma Cutrofiano. Le ragazze di Delmati anche oggi hanno lavorato duramente in vista della delicata trasferta in terra salentina. Abbiamo fatto il punto in casa Puma con la palleggiatrice della Lpm Bam Mondovì, Francesca Scola, che ha approfittato dei nostri microfoni per rivolgere un augurio ai tifosi del Puma per le imminenti festività pasquali: