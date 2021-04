Sci alpino: bronzo di Corrado Barbera nello slalom dei campionati italiani Giovani

Vista la classifica molto “corta”, mancava ancora una gara per la certezza matematica, ma adesso è semi-ufficiale: Lorenzo Thomas Bini, atleta di Novi Ligure classe 2002, portacolori della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali, ha vinto la classifica finale del Gran Premio Italia per quanto riguarda le prove tecniche, cioè Slalom e Gigante, conquistando il diritto di entrare nelle squadre nazionali. Ovviamente l’ufficializzazione avverrà quando saranno rese note le scelte tecniche della Commissione Giovani FISI. È una bella soddisfazione per l’atleta dello Ski Team Cesana, che aveva iniziato la stagione un po’ sottotono, ma che ha saputo tener duro e recuperare alla grande lo svantaggio iniziale, bruciando gli avversari proprio nell’ultima gara utile, lo Slalom FIS di Santa Caterina Valfurva che mercoledì 31 marzo ha assegnato il titolo italiano della categoria Giovani.

Gara e scudetto tricolore sono andati a Filippo Della Vite, diciannovenne bergamasco portacolori delle Fiamme Oro, già vincitore del Gigante dei Campionati Italiani Giovani disputato martedì 30 marzo. Della Vite ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,38”,28/100, staccando di 15/100 Pietro Canzio (Fiamme Oro) e di 71/100 il finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso.

Nella classifica dei Campionati Italiani Giovani il secondo classificato è Gianlorenzo Di Paolo (Fiamme Gialle), quarto nella classifica della gara FIS.

La medaglia di bronzo è andata al sesto assoluto, il cuneese Corrado Barbera dello Ski College Limone, giunto a pari merito con Tommaso Saccardi (Carabinieri). Barbera si è anche classificato terzo, dietro a Bini e a Di Paolo, nella classifica finale del Grand Prix Italia Giovani Prove Tecniche.

La classifica della tappa finale del circuito istituzionale ha visto invece in testa Di Paolo, davanti a Barbera e a Bini. Tornando alla classifica dello Slalom dei Campionati Italiani Giovani, Bini si è classificato quinto, giungendo ottavo assoluto nella gara FIS. Marco Abbruzzese (Fiamme Oro) è giunto diciassettesimo assoluto e sedicesimo degli italiani, Davide Damanti (Sansicario Cesana) diciottesimo assoluto e diciassettesimo italiano, Carlo Cordone (Equipe Limone) ventunesimo assoluto e ventesimo italiano.

Sempre nello Slalom FIS disputato a Santa Caterina Valfurva Celina Haller si è laureata campionessa italiana Giovani. La ventenne altoatesina portacolori delle Fiamme Gialle si è imposta con il tempo totale di 1’,38”,55/100, staccando di 47/100 la corregionale e coetanea Laura Steimair (Amateursportclub Gsiesertal), mentre al terzo posto si è piazzata la trentina Beatrice Sola del Falconeri Ski Team, staccata di 1”,23/100. Laura Steinmair è anche la vincitrice dalla classifica valida per il Grand Prix Italia Prove Tecniche.

Buon quinto posto per la cuneese Gaia Blangero (Equipe Limone), che è anche terza nella tappa del Grand Prix Italia Giovani, dietro a Steinmair e Sola. Undicesima la valsesiana Maria Sole Antonini (Varallo), che è anche terza nel Grand Prix Italia Aspiranti, dopo Beatrice Sola ed Emma Wieser (Renngemeinschaft Wipptal Amateursportverein). Quindicesima assoluta, quattordicesima italiana e sesta delle Aspiranti la valsesiana Emilia Mondinelli (Sansicario Cesana), diciottesima assoluta, diciassettesima italiana e ottava delle Aspiranti italiane Martina Banchi (Golden Team Ceccarelli), ventesima assoluta e diciannovesima italiana Chiara Teroni (Mondolé Ski Team), ventunesima italiana e nona delle Aspiranti italiane Melissa Astegiano (Equipe Limone), ventiseiesima italiana e undicesima delle Aspiranti italiane Ginevra Trevisan (Golden Team Ceccarelli), trentasettesima italiana e quindicesima delle Aspiranti italiane Martina Sacchi (Golden Team Ceccarelli)