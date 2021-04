Nuovo volo Ryanair dall’Aeroporto di Cuneo: dal 3 luglio si vola verso Palermo

Da sabato 3 luglio dall’Aeroporto di Cuneo si potrà volare con Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia e in Europa, verso Palermo con frequenza bisettimanale. I voli saranno operativi nei giorni di mercoledì e sabato, rispettivamente con partenza da Cuneo alle 12.25 e alle 8.50. Il nuovo collegamento con il capoluogo della Sicilia aumenta l’offerta dello scalo cuneese per il mercato turistico domestico, ulteriore opzione per programmare in serenità e sicurezza le vacanze estive verso l’isola, nella speranza che le restrizioni possano essere gradualmente allentate.