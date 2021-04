Sano e buono o come si dice da queste parti “san e bun”. È così che dovrebbe essere tutto ciò che finisce sulle nostre tavole. Ed è esattamente così che la pensa - ma soprattutto la mette in pratica - Alberto Degiovanni, titolare (appunto) della San e Bun, azienda agricola biologica a conduzione familiare con sede a Falicetto, piccola frazione di Verzuolo. Una storia, quella di San e Bun, che nasce ufficialmente nel 2009 ma che affonda le proprie radici indietro nel tempo.

“La mia famiglia coltiva queste terre da generazioni - ci racconta Alberto. - I miei genitori, i miei nonni e i bisnonni prima di loro, hanno sempre cercato di praticare un’agricoltura “sana” e “rispettosa” del territorio. Io mi sono semplicemente limitato a valorizzare ulteriormente questa vocazione familiare “certificandola” come biologica e incrementando l’uso di energie rinnovabili così da garantire una maggiore tutela dell’ambiente. Oggi coltiviamo senza ricorrere minimamente a concimi, diserbanti, insetticidi o altra sostanza di sintesi chimica”.

Il risultato? Una farina 100% integrale, macinata rigorosamente a pietra e proveniente da grani teneri in grado di garantire un maggior equilibrio tra amido e glutine. Una farina più leggera e digeribile e per questo ideale per la realizzazione di prodotti da forno. Non è infatti un caso che tra le tante referenze a marchio San e Bun, posto d’onore sia riservato proprio a biscotti e pasticcini. “Tutti i nostri dolci - continua Alberto - sono biologici e sono preparati esclusivamente con le farine di nostra produzione e con altre materie prime realizzate da coltivatori biologici italiani che come noi si adoperano per dare vita a prodotti eccezionali e riscoprire e valorizzare non solo i frutti della terra ma anche un saper fare artigianale unico e irripetibile. Le ricette con cui li realizziamo sono ancora quelle tramandate da mia nonna ”.

Una bellissima storia di qualità e rispetto che merita proprio di essere raccontata. Per questo le etichette sulle confezioni Sun e Bun non solo riportano ciò che imposto dalla certificazione biologica ma specificano anche ogni singolo passaggio della filiera: dal nome del mulino in cui vengono macinate le farine, all'ubicazione dei campi di grano, alla collaborazione etica con il laboratorio di pasticceria della Cooperativa LiberoMondo. “Siamo entrati a far parte della famiglia di Fagoi proprio perché crediamo in questo contatto diretto tra produttore e consumatore. Fagoi porta a casa dei cittadini i prodotti del territorio. Fa conoscere direttamente alle famiglie le eccellenze che qui vi vengono prodotte, senza inutili e dispendiose intermediazioni. La qualità al servizio di un’alimentazione sana e sostenibile”.

È la qualità il punto di partenza e di ritorno, il fil rouge che unisce tutta la produzione di San e Bun. Anche la definizione del prezzo è in funzione di questa garanzia di qualità: “Una volta applicati tutti i costi di produzione e pagate le tasse, quello è la cifra giusta. È per questo che noi non facciamo la guerra del prezzo, la nostra battaglia è sempre e solo per garantire la qualità”.





Su Fagoi è possibile trovare tutti i prodotti di San e Bun e farseli consegnare comodamente a casa vostra in pochi giorni. Fagoi – Scelta Locale: l’e-commerce targato Cuneo, che mette in contatto chi produce e chi consuma, garantendo qualità e freschezza.





Fai la spesa con Fagoi: utilizza il codice TARGATOCN per ottenere uno sconto del 20%