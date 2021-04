Boves, iniziati i lavori di posa per la passerella ciclopedonale sul torrente Colla verso Rivoira

La trave di 30 metri in cemento armato che verrà posata sul torrente Colla a Boves

Verrà posata nella giornata di oggi, giovedì 1° aprile, la trave di 30 metri per realizzare il ponte ciclopedonale sul torrente Colla, in frazione Rivoira di Boves. Esattamente a fianco del ponte provinciale.

Per consentire i lavori, la strada provinciale 244 sarà chiusa al traffico in corrispondenza dell'attraversamento.

La lunga trave a omega in cemento armato è arrivata a Boves ieri sera, mercoledì 31 marzo, con un trasporto eccezionale da Piacenza.

Come spiega il sindaco Maurizio Paoletti “il ponte ciclopedonale 'I Maggio' sarà dedicato a tutte le vittime del lavoro. Speriamo (meteo ed imprevisti permettendo) di inaugurare proprio per la festa dei lavoratori. Un modo per guardare con fiducia al futuro di tante persone che chiedono solo di poter tornare a lavorare”.

Nel gennaio 2019 era stato già inaugurato il ponte ciclopedonale sul torrente Colla tra Boves e San Mauro.