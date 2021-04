Volley femminile A1, playoff Scudetto: Novara e Perugia raggiungono Conegliano in semifinale

Dopo l’Imoco Volley Conegliano, vittoriosa in due gare su Il Bisonte Firenze, anche Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci si aggiudicano per 2-0 le rispettive serie di quarti di finale e accedono alle semifinali dei Play Off Scudetto.

La Savino Del Bene incrocerà Conegliano mentre la Igor se la vedrà con la vincente della serie tra Saugella Monza e Reale Mutua Fenera Chieri (con le brianzole avanti 1-0 e Gara-2 in programma in Piemonte questa sera, live su LVF TV).

Alla Bartoccini Fortinfissi Perugia, che aveva eliminato Cuneo negli ottavi, non è riuscita l'impresa di ribaltare il risultati di gara 1 contro Novara.

QUARTI DI FINALEI RISULTATI DI GARA-2

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano 0-3 (13-25 20-25 17-25)

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (22-25 25-21 25-22 22-25 15-7)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (22-25 14-25 25-20 22-25)

Giovedì 1 aprile, ore 18.30 (diretta LVF TV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Saugella Monza