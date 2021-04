A Mondovì avviati i lavori per i marciapiedi di Breo e Sant'Anna Avagnina

Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione dei marciapiedi di corso Statuto (zona Comune) e di accesso a Sant'Anna Avagnina.

L'intervento di manutenzione straordinaria del tratto di marciapiede tra piazza Martiri della Libertà e Piazza Fontana a Breo segue il termine dei lavori di Mondoacqua per il rifacimento dell'acquedotto in corso Statuto che è stato concluso in questi giorni.