Cuneo, Di Piazza in Piazza sull'ex-Policlinico: "A fine lavori rimarranno alla città promesse e più difficoltà nel parcheggiare"

Aumento della superficie edificabile a fronte di 533 mila euro da versare al Comune come extra oneri e 20 parcheggi richiesti al costruttore da destinare alla città, il tutto stabilito dalla variante 23 del Piano Regolatore: sono queste alcune delle specifiche del progetto relativo allo stabile ex-Policlinico di Cuneo In merito all'annosa vicenda l'associazione Di Piazza in Piazza ha recentemente inviato al Comune le proprie osservazioni a proposito del progetto

"Positivo che la questione si chiuda, ma qualche rimpianto per la destinazione dell’area, che avrebbe potuto essere diversa, c'è - dicono dall'associazione - . E mentre una questione necessariamente si chiude, si aprono tutte quelle che riguardano l’abbattere e ricostruire edifici in centro storico azioni che sono regolamentate da leggi regionali e norme comunali". "Sembra infatti che il costruttore, a lavori conclusi, avrà 28 alloggi nella zona più pregiata della città e la collettività avrà 500 mila euro che si dovranno spendere nel quartiere; in aggiunta il maggior numero di persone in più che circoleranno nella zona a seguito della nuova costruzione, potrà usufruire di 20 pubblici parcheggi in più. Ma a guardare bene così non è".

"Si scopre che i posti auto non verranno realizzati, verranno monetizzati, (26.000 euro) - prosegue l'associazione - . Pare che non ci sia posto per costruire 20 posti auto pubblici, neppure nell’interrato del nuovo palazzo come in via XXIV Maggio. Dei 533 mila euro sarà disponibile, subito, solo il 40% il resto fra 10 anni. Cosa si potrà realizzare nel quartiere Cuneo centro con poco più di 200 mila euro, l’amministrazione non lo precisa. Tirando le somme alla città rimane: una promessa vaga sull’utilizzo dei 500 mila euro, e la certezza di qualche difficoltà in più a parcheggiare".