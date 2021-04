Cuneo: pronte per l'apertura due nuove strutture al Parco Fluviale

In queste settimane si stanno concludendo i lavori che daranno un nuovo volto all’area che diverrà la porta d’ingresso del Parco fluviale Gesso e Stura, ospitando al suo interno molte delle strutture e dei servizi che il Parco offre ai visitatori. L’area, che si concentra intorno alla Casa del Fiume, in Piazzale Walther Cavallera, vedrà in primavera l’apertura di due strutture nuove, realizzate e finanziate grazie a fondi europei, regionali e nazionali.

Proprio di fronte alla Casa del Fiume è stata realizzata una struttura, dalla caratteristica forma a vela, che ospiterà l’Infopoint del Parco fluviale, vale a dire il nuovo punto informativo e di accoglienza del Parco. Costituito da un locale che funge da reception e punto di informazioni turistiche e accoglienza, qui sarà possibile avere informazioni sul Parco, sui suoi servizi e le strutture e in generale sarà il primo contatto per visitatori, turisti, scolaresche e gruppi. Diverrà anche il punto di noleggio delle biciclette ParcoBike e avrà valenza di velostazione, struttura a servizio dei ciclisti, con momenti di formazione alla mobilità e sensibilizzazione su questo tipo di tematiche. La struttura è stata infatti realizzata, nel suo primo lotto, con i finanziamenti del Bando Periferie, il secondo lotto con le risorse del DL Crescita 2019 n.34.

Proprio dietro il nuovo Infopoint è pronto, e verrà aperto al pubblico in primavera, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, lo Spazio multisensoriale f’Orma. Al suo interno il visitatore potrà sviluppare un contatto emozionale con la natura, e in particolare con l’acqua. Potrà scoprire i diversi ambienti che compongono il paesaggio fluviale camminando a piedi nudi, con ricadute positive sul benessere psico-fisico. Sentieri per il barefooting e stazioni basate sulla stimolazione multisensoriale permetteranno al visitatore di lavorare su propriocezione ed equilibrio.