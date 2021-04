Da Cuneo a Mondovì, negli ospedali pochissimi posti letto liberi per i pazienti Covid

Reparti covid sempre al limite negli ospedali dell'Asl Cn1. E, in generale, in tutto il Piemonte. Questo dato, come spiegato dall'assessore alla Sanità della Regione Luigi Genesio Icardi, conferma il Piemonte, pur con un indice Rt sotto l'1, alla zona rossa per almeno fino al 12 aprile.

A Saluzzo, dove il reparto era al completo da settimane, resta un posto libero (9 su 10) rispetto a sette giorni fa (quando erano 10 su 10). In media intensità rimane un posto libero (71 su 72), in lieve crescita dal 26 marzo (69 su 72).

Al SS Annunziata di Savigliano le terapie intensive sono sempre al completo (5 su 5 come la settimana scorsa), mentre in media intensità sono stati attivati altri 10 posti, si è passati da 18 a 28 e, di questi, 27 sono occupati.

Leggero aumento a Mondovì: su 9 posti a disposizione 8 sono occupati, la settimana scorsa erano 6 su 9. Al completo la media intensità (21 su 21).

Anche all’ospedale di Ceva un posto si è liberato nella media intensità (45 su 46).

Al Santa Croce e Carle di Cuneo, 105 i letti ordinari attivati e occupati; sono poi stati aggiunti tre ulteriori letti pediatrici, dove al momento è ricoverato un paziente. Anche a Cuneo in terapia semintensiva scendono i ricoveri, su 17 letti attivati, ce ne sono 14 occupati, mentre la settimana scorsa erano al completo. In intensiva invece su 19 posti letto ne restano liberi 3, 16 sono occupati. C’è da dire che rispetto a sette giorni fa, sono state aggiunte altre quattro unità (erano 15 tutte occupate).

Al Covid Hotel di Centallo continuano ad aumentare i posti letto occupati, la scorsa settimana erano 8 su 17, oggi 10 su 17. All’Istituto Climatico di Robilante la situazione non migliora: i posti restano tutti occupati (40 su 40).