Fossano si colora di blu per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

A Fossano la fontana di piazza Picco è stata colorata di blu per ricordare a tutti che oggi, venerdì 2 aprile, ricorre la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.



A comunicarlo il primo cittadino Dario Tallone in un post Facebook nel quale ringrazia le tante associazioni del territorio che operano quotidianamente al fianco delle famiglie con persone autistiche.

Il blu, colore scelto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, rappresenta un segno di speranza ma anche di una corretta informazione in tema di disabilità che accresca la sensibilità delle istituzioni e dell’intero tessuto sociale.