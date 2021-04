Il Comune di Bra offre nuovi servizi digitali

A partire dal 1 aprile 2021 i cittadini residenti a Bra in possesso di Spid o CIE possono scaricare e stampare per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica certificati di stato civile e anagrafici aventi la medesima validità di quelli rilasciati dagli uffici municipali, nonché autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive da presentare agli enti pubblici e ai privati. Molteplici i documenti accessibili: dal certificato di residenza allo stato di famiglia, dalla cittadinanza al matrimonio, alla separazione, solo per citarne alcuni.

Per ottenere i certificati on line si deve accedere al sito ufficiale www.comune.bra.cn.it e alla sezione in home page “Servizi on line”, quindi cliccare la voce “Servizi demografici” (link diretto: https://bra.comune-online.it/web/home/servizi-demografici) e accedere ai servizi utilizzando il proprio SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure le credenziali della Carta di identità elettronica (CIE). A seconda del provider di identificazione che utilizzano, gli utenti dovranno inoltre inserire il proprio codice utente fisso, oppure identificarsi tramite impronta anagrafica, oppure riceveranno sul proprio cellulare un messaggio di verifica con un codice OTP da inserire nella procedura telematica, quale garanzia di sicurezza.

Il cittadino avrà così accesso alla propria scheda personale con i dati storici propri e del proprio nucleo famigliare (ad esempio l’elenco dei cambi di residenza) e agendo sull’apposito menu a tendina potrà ottenere il rilascio sia di certificati in carta semplice che in bollo (in questo caso previo acquisto della marca da 16 euro in tabaccheria o del relativo codice bollo nelle altre modalità consentite). A tal ultimo proposito, si fa presente che sono esenti da bollo tutti i certificati di stato civile e i soli certificati anagrafici per gli usi espressamente previsti come esenti bollo dalla legge. Nelle altre circostanze, l’utente dovrà selezionare la voce “Carta legale” e acquistare la marca da bollo, in quanto un certificato in carta semplice non sarebbe valido.

In entrambi i casi, invece, il Comune di Bra rinuncia ad incassare i propri diritti di segreteria, rispettivamente di 0,26 euro o 0,52 euro, normalmente previsti per la certificazione allo sportello.

Si ricorda che in base al DPR 445/2000 da tempo gli uffici pubblici non possono richiedere né accettare certificati anagrafici o di stato civile di alcun tipo, che per legge si possono usare solo nei rapporti tra privati. In tali circostanze, pertanto, si dovrà ricorrere al modello di autocertificazione presente sul sito, con la comodità di trovare il documento già precompilato con i propri dati personali.

I certificati richiesti digitalmente sono immediatamente disponibili nell’area riservata dell’utente, pronti per essere scaricati, stampati o inviati via e-mail. Un codice identificativo unico e un timbro digitale ne garantiscono unicità e integrità.