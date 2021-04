Il dopo pandemia per l’aeroporto di Cuneo Levaldigi vola verso Monaco di Baviera

Sarà la rotta verso Monaco di Baviera, in Germania, la tratta che farà spiccare il volo all’Aeroporto Langhe e Alpi del Mare dopo il periodo difficile per la pandemia da Coronavirus e le regole da rispettare per l’emergenza sanitaria.

“Con questa nuova destinazione, che sarà attivata nel mese di giugno l’aeroporto di Cuneo Levaldigi si aprirà al mondo - sottolinea soddisfatta il direttore Anna Milanese -, e la Granda sarà così collegata con tutte le più importanti rotte aere internazionali. La tratta sarà coperta con i velivoli della Lufthansa, compagnia aerea con la quale abbiamo stretto un’ottima collaborazione”.

La rotta su Monaco di Baviera con AirDolomiti era già prevista a metà Novembre, “ma a causa delle restrizioni imposte dalla seconda ondata della pandemia - precisa il direttore dello scalo cuneese - l'avvio è stato posticipato alla stagione estiva. Compatibilmente con ciò che verrà deliberato dai Governi dei rispettivi paesi in tema di apertura agli spostamenti internazionali”.

Quindi se la stagione estiva per Levaldigi - causa emergenza sanitaria - slitta da marzo ai primi di maggio, il futuro è però caratterizzato da uno sviluppo costante, con ben dodici rotte verso l’Italia e l’estero.

“Lo stop imposto dall’emergenza sanitaria - conclude il direttore Milanese - ci ha costretto ad adeguarci alle norme ma anche a rinnovarci, sviluppando nuove opportunità per andare incontro a chi viaggia per lavoro o per turismo. Consapevoli che dopo questa pandemia, nulla sarà più come prima”.