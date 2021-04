Il Municipio di Castagnito dona 190 uova di cioccolato ai bimbi e ragazzi

In occasione della Pasqua ormai imminente l'Amministrazione comunale di Castagnito dona un uovo di cioccolato a tutti i bambini dai 3 e ai ragazzi fino agli undici anni residenti in paese come piccolo omaggio per la pazienza, la fatica, il sacrificio che le famiglie hanno dimostrato in questo anno di pandemia ancora in corso. Le circo 190 uova pasquali accompagnate dalla letterina di auguri sono state consegnate nelle case delle famiglie castagnitesi dall'amministrazione comunale.