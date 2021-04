In bicicletta sull’ex ferrovia delle Colline Unesco? Anche Marello boccia l’appello di Cirio

Non ci sarà sicuramente l’ex sindaco albese Maurizio Marello, oggi consigliere regionale per il Partito Democratico, tra quanti raccoglieranno l’appello lanciata mercoledì dal governatore Cirio, che presentando a sindaci e associazione di Langhe e Roero le opportunità offerte dai miliardari contributi in arrivo sul Piemonte dall’Ue, suggerisce di approfittarne per realizzare, tra gli altri interventi, la trasformazione in pista ciclabile della linee ferroviarie che uniscono l’Albese e all’Astigiano, dismesse dal 2011 per i ben noti problemi strutturali registrati nella galleria Ghersi, in territorio di Neive.



Un percorso che l’attuale governatore suggerisce "fin dai tempi in cui ricopriva il ruolo di assessore al Turismo per la Giunta Cota", ricorda ora l’ex sindaco albese che, intervenendo sul tema ( ieri lo aveva fatto l’altro consigliere regionale albese, il pentastellato Ivano Martinetti ), rinnova la sua ferma contrarietà a quel proposito.



«In più occasioni ho chiesto di revocare la sospensione di linee già avviata nel 2012 – spiega Maurizio Marello –, quando la Giunta Cota fece una serie di tagli molto pesanti interrompendo collegamenti importantissimi: un esempio su tutti è proprio la linea Alba-Asti-Nizza-Milano chiusa in quell'anno ma strategica, in quanto potrebbe garantire un collegamento tra Cuneo e Milano».



«I fondi europei in arrivo, destinati anche alla mobilità sostenibile, sono un'occasione imperdibile per ripristinare il treno - aggiunge l’ex sindaco –. E non si tratta semplicemente di una questione locale. Riaprire la Alba-Asti-Nizza significa fornire un collegamento tra il Basso Piemonte e Milano, collegando così la Costa Azzurra da Nizza a Ventimiglia, passando per Cuneo, alle Langhe e al Monferrato Patrimonio Unesco. Si tratta di un grande progetto di mobilità pulita, capace di offrire un servizio a lavoratori, studenti e turisti».



«La pista ciclabile in direzione Asti va completata lungo il fiume Tanaro – suggerisce quindi l’esponente Pd -. Pensare di farla al posto della ferrovia significherebbe perdere una grande occasione, spendere svariati milioni di euro per realizzarla, compresi i costi per la galleria Ghersi, che andrebbero affrontati comunque, e quelli di bonifica. E vorrebbe dire chiudere per sempre una linea ferroviaria che, se rilanciata, avrebbe ricadute economiche importanti. Le bici facciamole viaggiare sui treni insieme ai turisti che poi, fatta tappa ad Alba, Barbaresco, Neive, Castagnole, potranno usarle nei percorsi ciclabili sulle magnifiche colline Patrimonio dell’Umanità».