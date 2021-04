La Banca di Caraglio a fianco del terziario e del turismo cuneesi con 5 milioni di euro

Nei giorni scorsi presso la Cittadella della Banca di Caraglio è stato firmato l’accordo tra l’istituto di credito cooperativo, Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo ed Ascomfidi Nord-Ovest in virtù del quale la Banca di Caraglio stanzierà un plafond di 5 milioni di euro che nel corso dell’anno 2021 verranno destinati ai soci del terziario e del turismo della banca e dell’associazione di categoria al fine di supportare gli investimenti aziendali o le spese di inizio attività. Alla firma erano presenti Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio, Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo e vice presidente di Ascomfidi Nord-Ovest, Marco Manfrinato, segretario generale di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, e Silvia Bertolino, responsabile servizi di consulenza e rete distributiva per Ascomfidi Nord-Ovest.