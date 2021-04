Nuovi ricoveri in calo a Verduno. "Situazione ancora difficile ma cominciamo a respirare"

La speranza è quella che, dopo questa settimana, il momento del picco sia stato superato, e che da qui in avanti gli impressionanti numeri riguardanti i ricoveri dei pazienti Covid nei reparti del "Ferrero" possano finalmente imboccare la via della graduale discesa: una riduzione che, tenuto conto di tempi di degenza ancora molto lunghi, fatalmente procederà pur con la lentezza già vista durante la prima e seconda ondata, attenuando la pressione che da settimane pesa su reparti e personale sanitario dell’ospedale unico.



A suffragare questo auspicio è il rallentamento finalmente registrato nel numero di ricoveri Covid annotati quotidianamente dall’Asl Cn2, che dopo aver toccato quota 151 appena lunedì (leggi qui), già nella giornata di ieri (giovedì 1° aprile) è sceso a quota 139 pazienti – 13 dei quali in terapia intensiva.



"Cominciamo a respirare, anche se la situazione rimane ovviamente difficile", dice al nostro giornale il direttore generale dell’azienda sanitaria di Alba e Bra Massimo Veglio, confermando come da qualche giorno i nuovi ingressi si siano ridotti a una media di una mezza dozzina al giorno, contro i picchi di 13-14 dei giorni più critici, e che ora sono sostanzialmente pari alle "uscite" – voce quest’ultima che mette insieme le ancora sparute dimissioni di chi, ricevute le cure del caso, può finalmente fare ritorno a casa, a quanti purtroppo non sono riusciti a superare l’infezione.



Tra questi ultimi – pur non mancando qualche anziano – si conferma il dato di un’età media tendenzialmente più bassa rispetto alla prima e alla seconda ondata, anche in ragione del contestuale avanzare delle vaccinazioni che da fine dicembre, pur con lentezza, ha interessato la frazione più anziana della popolazione, a partire dagli ospiti delle residenze per anziani.