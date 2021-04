Operatori sanitari invitati a non fare ferie e Mario Raviolo al mare: "Cirio e Icardi battano un colpo"

Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha vietato l’accesso alle seconde case dal 1° aprile, quindi da un punto di vista normativo il responsabile della maxi-emergenza non ha violato le regole. Una posizione sostenuta dallo stesso Raviolo, che si difende così: "Mi trovavo nella mia seconda casa e non ho violato nessuna regola. Sono tornato prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza emanata dalla Regione Liguria". "Da mercoledì ero nel mio ufficio: è una polemica pretestuosa" .

La polemica sta tutta nell’opportunità di andare al mare, in piena emergenza sanitaria, non in una violazione delle norme. Raviolo è residente a Savigliano, nel Cuneese, ed è stato immortalato a Loano il 31 marzo.

Sul caso Mario Raviolo , intervistato con l'asciugamano in spalla mentre va in spiaggia a Loano, non mancano le prese di posizione della politica e la chiamata in causa del presidente Cirio e dell'assessore alla Sanità Icardi, invitati a prendere posizione sull'accaduto, anche alla luce del ruolo di rilievo che la Regione ha affidato al responsabile del 118 regionale e della Maxiemergenza 118 del Piemonte fin dalle prime fasi della pandemia.

"Per Pasqua il Dirmei, Dipartimento malattie infettive del Piemonte vuole impedire le ferie agli operatori sanitari stremati da 13 mesi di lotta contro il virus, ma il responsabile maxiemergenza del 118 regionale pochi giorni fa se ne stava tranquillo al mare in Liguria. Talmente tranquillo da farsi intervistare al Tg3 con l’asciugamano sulle spalle." Lo scrive sulla propria pagina Facebook la deputata cuneese del Pd, Chiara Gribaudo. "Difficile aspettarsi provvedimenti dalla Regione Piemonte, visto che anche l’assessore Icardi in piena prima ondata aveva pensato bene di andarsene in vacanza. Ma evidentemente ci sono sempre due mesi e due misure: circolari di massima allerta per chi è in prima linea, lassismo e zero assunzione di responsabilità per certi personaggi. I medici e infermieri piemontesi non si meritano questo trattamento. E a Mario Raviolo, Cirio e Icardi vorrebbero affidare addirittura un ruolo di manager nel loro progetto di superAsl piemontese “Azienda Zero”. Ci manca davvero solo questa."

Il Movimento Cinque Stelle pretende "una parola chiara da parte dell'assessore alla Salute Icardi. Non possono tacere per sempre. Cosa ne pensano? Intendono prendere provvedimenti?

Quella andata in onda ci sembra un'immagine inopportuna, irrispettosa nei confronti del personale sanitario a cui si chiedono sempre più sacrifici e di tutti i cittadini piemontesi.



Il tutto accade mentre il DIRMEI (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive) ha diffuso una circolare in cui si invitano, in buona sostanza, gli operatori sanitari a limitare l'uso delle ferie nel periodo pasquale. Una richiesta che arriva dopo un anno di enormi sacrifici da parte di medici ed infermieri che si sono sacrificati, in prima linea, nella lotta al Covid dal febbraio scorso fino ad oggi. I sanitari, con questa circolare offensiva, sono stati trattati come se fossero pronti a prendere ferie in massa anche in un momento così critico.



Loro in corsia, zitti e muti ed i dirigenti nominati dalla politica al mare? Tutto ciò è inaccettabile. Pretendiamo risposte, dalla Giunta.